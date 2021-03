’Britse Conservatieven verkwanselen erfgoed Thatcher’

Margaret Thatcher was premier van Groot-Brittannië van 1979 tot en met 1990. Ⓒ Foto ANP/HH

De door de Britse Conservatieven aangekondigde belastingverhogingen werpen het Verenigd Koninkrijk volgens critici terug in de jaren zestig. Vooral de hogere vennootschapsbelasting komt hard aan. „Onder Margaret Thatcher was de boodschap helder dat ons land aantrekkelijk was voor het bedrijfsleven”, schrijft commentator Iain Martin in dagblad The Times. „Dat is niet langer het geval.”