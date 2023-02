Particulieren vluchten in goud: ’Vraag was nog nooit zo groot’

De handelaar, met naar eigen zeggen ruim honderd vestigingen in Nederland, België en Duitsland, zag de goudverkoop vorig jaar met 133 procent stijgen vergeleken met het voorgaande jaar.

De inkoop van gouden munten, sieraden en goudbaren van particulieren zat eveneens in de lift, met een plus van 24 procent. „Het totale aantal transacties voor de verkoop van goud en andere edelmetalen steeg hierdoor met 23 procent ten opzichte van het voorgaande jaar”, aldus het bedrijf.

Volgens het kantoor heeft de grote vraag naar goud vooral te maken met de reputatie van het edelmetaal als waardevaste belegging. „De oorlog in Oekraïne, de energiecrisis, de hoge inflatie en een dreigende recessie zorgden dat steeds meer particulieren en beleggers goud als veilige haven verkozen.”

Prijzen hoger

De gemiddelde goudprijs bedroeg vorig jaar 55.110 euro per kilo. Goud werd daarmee ruim 10 procent duurder in 2022.

Goudwisselkantoor, met hoofdkantoor in Klaaswaal, is een familiebedrijf dat gespecialiseerd is in het in- en verkopen van goud, zilver en munten.