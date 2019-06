Nergens in EU stegen kosten wonen harder dan hier

Dat blijkt uit de Owner-occupied housing price index die jaarlijks door Europees statistiekbureau Eurostat wordt gepubliceerd, en waar economenblad ESB over bericht.

Deze index kijkt naar de kosten van aanschaf en onderhoud van een koophuis. Daarin zitten onder meer de kosten van groot onderhoud en opstalverzekeringen.

Vooral de kosten van de aanschaf van een huis zijn in Nederland gestegen. Na Nederland zijn de kosten van wonen het meest omhoog gegaan in Estland, Portugal, Letland en Spanje. In Frankrijk, Cyprus en Italië was de prijsstijging minder dan 2%.