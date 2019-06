’Slepende Boeing-kwestie raakt sector hard’

Montreal - De tragedies met de neergestorte Boeings van het type 737 MAX wegen zwaar op de industrie die veiligheid hoog in het vaandel heeft staan. Dat zei Alexandre de Juniac, de hoogste baas van luchtvaartkoepel IATA tijdens een speciale MAX 737-bijeenkomst in het Canadese Montreal. Volgens hem is het zaak dat nationale luchtvaartautoriteiten één lijn trekken als het gaat om de benodigde aanpassingen, maar ook als het gaat om een tijdspad om de gewraakte toestellen uiteindelijk weer in de lucht toe te staan.