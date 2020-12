Jaap van Zweden 28 kg lichter

Van Zweden, dirigent van de toporkesten New York Philharmonic en Hongkong Philharmonic, vertelde mij door hard trainen liefst 28 kg te zijn verloren. Het was hem op zijn verjaardag afgelopen zaterdag aan te zien toen hij in het Koninklijk Concertgebouw Beethovens enige opera Fidelio liet galmen in de lege zaal. Het uitgedunde Radio Filharmonisch Orkest en Groot Omroepkoor met handjevol solisten luisterden zijn verjaardag op.

Maestro Van Zweden met zijn vrouw Aaltje aan zijn zijde voert de leuze dat ’het in het leven er niet omgaat wat je krijgt, maar om wat je geeft’, kreeg van zijn door hem opgerichte stichting Papageno voor muziekles en huisvesting van autistische kinderen een bijzonder kunstwerk: een beschilderde viool in een kleurrijke vioolkist. Hij was er blij mee. Nogmaals van harte proficiat!