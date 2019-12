’Overschakelen op een warmtenet is te duur’

De eenmalige kosten die energiebedrijven mogen rekenen als ze een huis aansluiten op een warmtenet heeft de ACM verhoogd naar €4500, ruim vier keer meer dan vorig jaar. De kosten voor het aanleggen van een warmtenet worden zelfs volledig doorgerekend naar de klant. In 2030 moeten 1,5 miljoen woningen van het aardgas af en de helft daarvan wordt aangesloten op een warmtenet.

Qua vaste lasten gaan mensen met blok- en stadsverwarming er volgend jaar wel iets op vooruit. De maximumtarieven van een doorsnee huishouden dalen met ongeveer een half procent tot €1534.

Inflatie

„Vaak stijgt de prijs mee met de inflatie, maar deze keer gaat die iets omlaag, dus dat is goed nieuws”, zegt een woordvoerder van de ACM in een reactie. Het laatste inflatiecijfer is 2,6%. De kosten van dagelijkse boodschappen en vaste lasten gaan dus met dit percentage omhoog, terwijl de energierekening voor mensen met blok- en stadsverwarming omlaag gaat. In Nederland zijn tegen de miljoen huishoudens aangesloten op stads- en blokverwarming.

Bekijk ook: Huiseigenaar huivert voor gasvrij wonen

De jaarlijkse kosten van blok- en stadsverwarming gaan omlaag omdat de rekening van gas ook daalt. Het is wettelijk geregeld dat huishoudens met blok- en stadsverwarming niet meer mogen betalen dan mensen die zijn aangesloten op gas.

Energiebedrijven moeten volgend jaar aan nieuwe regels voldoen bij het vaststellen van de warmtetarieven. De zogenoemde ’afleverset’ die huishoudens nodig hebben om zich aan te sluiten op blok- en stadsverwarming mag alleen worden verhuurd tegen een maximumtarief dat de ACM vaststelt.