Renteclaim geldt voor hele looptijd van de lening

Binnenland

Vuurgevecht en achtervolging in Amsterdam: waardetransport van ’tientallen miljoenen’ overvallen

Zes verdachten zijn aangehouden na een schietpartij en een overval op een waardetransport woensdagmiddag in Amsterdam-Noord. Een van de verdachten is omgekomen. Er was een wilde achtervolging ontstaan - volgens getuigen ook met auto’s in hoge snelheid over het fietspad - die bij Broek in Waterland t...