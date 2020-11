Extra gepieker over geld in de coronacrisis

„We monitoren de financiële onbezorgdheid van Nederlanders sinds een jaar of twee, en die is wel afgenomen door de coronacrisis”, signaleert Marieke Commandeur, Hoofd Expertise Centrum Financiële Weerbaarheid van SNS Bank, die het onderzoek uitvoerde. „Mensen hebben minder gevoel van controle.”

Mentale rust

De meeste mensen die piekeren over financiële zaken, vrezen baanverlies. Dat maakt wellicht ook dat ruim een derde van de respondenten aangeeft het wisselen van baan of het kopen van een huis liever uit te stellen tot de pandemie onder controle is. Zodra iemand meer spaargeld heeft, wordt er minder gepiekerd. „Het hebben van een buffer geeft mentale rust”, zegt Commandeur.

In de coronacrisis klopten wel meer mensen bij de bank aan om over hun financiële problemen te praten, zegt Commandeur. „Mensen hebben het gevoel van de coronapandemie echt een externe factor is, iets wat ons allemaal is overkomen. De drempel om dan om hulp te vragen lijkt lager. Dat is wel een lichtpuntje.”

Stress

Onder andere kleine ondernemers klopten bij de bank aan, of mensen die door baanverlies hun hypotheek niet meer konden betalen. „Maar wij hebben ook financieel coaches die mee kunnen kijken naar inkomsten en uitgaven. Dat kan er al voor zorgen dat je meer grip krijgt op je geldzaken, en voorkomt stress. Want dat zorgt er juist weer vaak voor dat er alleen nog aandacht is voor de korte termijn, en minder verstandige beslissingen worden genomen.”

Zeker voor jongeren, die door tijdelijke contracten en een studieschuld minder financiële zekerheid hebben, kan eens over de financiën praten met een professional veel opleveren. Zij zitten er namelijk het vaakst mee. Van de Nederlanders onder de 35 piekert liefst 82%, van de 55-plussers is dat nog maar 41%.