Groene rots aan Zuidas

Door Pieter van Erven Dorens Kopieer naar clipboard

Het markante nieuwe kantoren- en wooncomplex The Valley nadert zijn voltooiing. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Amsterdam - Aan de Amsterdamse Zuidas nadert het markante complex The Valley zijn voltooiing. Het duurt wel nog even voordat de torens net zo groen zijn als beloofd. Verdeeld over 26 verdiepingen staan bijna 400 plantenbakken. „De aarde en de planten zitten erin. Maar het heeft echt tijd nodig”, zegt ontwikkelaar Coen van Oostrom.