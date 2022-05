Autodelen krijgt prikkel na entree hybride model

Binnenland

Deel buschauffeurs legt werk neer voor betere cao

In Hengelo, Haaksbergen, Enschede en Tilburg heeft een deel van de buschauffeurs in het streekvervoer het werk neergelegd. Het is de tweede staking in een landelijke reeks om een betere cao af te dwingen. Volgens bestuurder Marijn van der Gaag van FNV Streekvervoer rijdt er in die steden „bijna niet...