Hedgefondsbaas Ackman wilde hele portefeuille lozen

In een brief aan zijn aandeelhouders meldt Ackman: „We waren dermate bezorgd over de gezondheids- en economische implicaties van het coronavirus dat we voor het eerst ooit overwogen hebben om de portefeuille in zijn geheel te liquideren omdat we dachten dat het waarschijnlijk was dat de markten aanzienlijk zouden dalen.”

De heding-posities waarmee hij risico’s van grote koersverliezen hoopte te kunnen opvangen, vormden op een bepaald moment in waarde 40% van de totale portefeuille, aldus Ackman in de brief.

Troeft S&P500-index af

Op 23 maart werden alle short-posities verkocht en investeerde de Amerikaan dat geld in bestaande beleggingen, zoals in Berkshire Hathaway (+39%) van Warren Buffett, en Amerikaanse main-streetnamen als Hilton (+34%), Howard Hughes (+158%), Lowe’s (+46%) en Restaurant Brands (+26%). Daarnaast kocht Ackman aandelen in koffieketen Starbucks. Daar was hij eerder uitgestapt.

Bij zakenzender CNBC riep hij president Trump op het land dertig dagen stil te leggen om het coronavirus zo te ontlopen want ’hell is coming’, aldus Ackman.

Zelf raakte hij naar eigen zeggen begin januari in paniek na een nachtmerrie over een veel sneller uitbreidend coronavirus dan hij had voorzien, en haalde tot hilariteit van collega’s die dachten dat hij ’gek’ was geworden veel cash uit betaalautomaten.

In februari had hij zich volledig geïsoleerd om zijn vader met een verzwakt immuunsysteem te helpen beter te worden.

Pershing Square behaalde in maart 11% rendement, en vanaf 1 januari 3,3%, terwijl de S&P500-index in dezelfde periode met bijna 20% daalde.

Het investeringsvehikel van miljardair Bill Ackman kondigde ook voor $100 miljoen eigen aandelen in te kopen.

Persing Squares aandeel zakte midden maart terug tot $13,30. Het noteert nu $18,75. In 2014 haalde Pershing bij de notering aan beurs Euronext $2,7 miljard op, het werd de grootste Europese beursgang van het jaar.

Ackman zegt te profiteren van de ’eenvoudige, voorspelbare met vrije kasstroom gegenereerde, conservatief gefinancierde bedrijven’.