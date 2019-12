Beurs: Uitspraak Knot raakt financials

Om half één staat de hoofdgraadmeter aan de Amsterdamse beurs op 608,5 punten, een verlies van 0,1% ten opzichte van de slotkoers van vrijdag. De Midkap-index stijgt 0,1% naar 908,3 punten. De beurzen staan aan de start van een verkorte handelsweek, met een half handelsdagje op dinsdag en gesloten beurzen op woensdag en donderdag, allemaal vanwege Kerstmis.

Ook elders in Europa schommelen de beursgraadmeters rond de slotstanden van vrijdag. De Franse CAC-40 staat onveranderd, de Britse FTSE 100 klimt 0,5%. De Duitse DAX laat 0,1% liggen.

Beleggers reageren nauwelijks op de aankondiging vanuit China dat de importtarieven op 859 Amerikaanse producten omlaag gaat. „Na de onlangs bereikte handelsdeal werd dit al verwacht”, meldt handelaar Gert Berendse van ING.

In de AEX ligt het handelsvolume grofweg 40% onder het gemiddelde. Voor de Euro Stoxx 50 is dit zo’n 30%. Berendse: „Het aantal spelers is wat minder. Vroeger gingen handelsdesks echt dicht, maar dat is nu niet meer zo. Iedereen heeft wel een bezetting. Dat geldt ook voor institutionele beleggers als pensioenfondsen.”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen staat betalingsdienstverlener Adyen met een min van 1,4% onderin. Beleggers nemen winst na een paar sterke maanden.

De financiële instellingen hebben het ook zwaar. „Mogelijk in reactie op de uitspraak van DNB-directeur Klaas Knot dat de rentes in Europa nog wel vijf jaar laag kunnen blijven. Mij lijkt dat wel erg lang. Nu de salarissen duidelijk stijgen, neemt de inflatie toe. Je zou dan verwachten dat de rente omhoog gaat”, laat Berendse weten. Lage rentes drukken op de winstgevendheid van banken en verzekeraars. ING verliest 1,4%. NN Group, ABN Amro en Aegon leveren 0,7% tot 0,9% in.

Prosus debuteert vandaag in de AEX-index, maar beleeft daar vooralsnog geen plezier aan. Het investeringsfonds raakt 0,6% kwijt.

Chipmachinefabrikant ASML en voedingsmiddelenproducent Unilever staan met plussen van 0,6% en 0,5% bovenin.

Bij de middelgrote fondsen gaat kunstmestfabrikant OCI met een plus van 1,7% aan kop.

Takeaway, het fonds dat zijn plaats aan Prosus heeft moeten afstaan, wint als nieuwbakken Midkap-fonds 1%. Onderin bungelen telecom- en kabelbedrijf Altice (-1,2%) en maritiem dienstverlener Boskalis (-1%).

Bij de smallcaps valt daling van 2,5% bij biofarmaceutisch bedrijf Pharming op, na het nieuws dat Goldman Sachs en DWS hun belang hebben vergroot tot 5,2% respectievelijk 3,2%. Kiadis Pharma verliest 2,3%.

Bij de lokale fondsen noteert Curetis juist 37% hoger. Het biotechnologiebedrijf heeft succes met een diagnosesysteem in de Verenigde Staten. Biochemisch technologiebedrijf Avantium klimt 3%, na de benoeming van een financieel topman.

