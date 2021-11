Premium Het beste van De Telegraaf

€6000 kwijt na verkooppoging camera, maar bank betaalt mee

De man had zijn kapotte fotocamera beter gewoon weg kunnen gooien. Foto ter illustratie, dit is niet de man uit het verhaal. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Een man probeerde nog €15 te krijgen voor een kapotte fotocamera en zette hem op Marktplaats. Hij trapte echter in de bekende ’maak even €0,01 over’-truc van een oplichter. De schade is ruim €6000, maar een kleine troost is dat de bank daar deels aan mee moet betalen.