Qatar Airways-ceo: Tegenstand van KLM op Schiphol

Topman Akbar al Baker van Qatar Airways Ⓒ AFP

Luchtvaartmaatschappij Qatar Airways wil het aantal vluchten op Schiphol verder uitbreiden, ondanks de groeistop op Schiphol. Dat zegt topman Akbar al Baker van Qatar Airways in gesprek met De Telegraaf in Parijs. „We zijn nog steeds in gesprek met de Nederlandse regering. De vraag is er, dus als we een landingsslot kunnen krijgen, dan willen we een tweede dagelijkse passagiersvlucht toevoegen.”