China steekt nog eens €35 miljard in economie

Die leningen worden daarnaast met een lagere rente aangeboden. De PBOC wil daarmee het financiële systeem in China door deze moeilijke coronatijd helpen met meer liquiditeit.

Zo'n 267,4 miljard yuan aan monetaire operaties lopen binnenkort af. Dat is omgerekend 35 miljard euro. De Chinese centrale bank gaat 56,1 miljard yuan aan vergelijkbare leningen in de markt zetten. Die financiering met een looptijd van één jaar heeft nu een rente van 2,95 procent. Vorige keer dat deze monetaire operaties werden gedaan was de rente nog 3,15 procent.

Laagste groei sinds jaren 70

Als gevolg van de stimuleringsmaatregelen ging de rente op de 10-jaars Chinese staatsobligatie omlaag tot 2,46 procent. Dat is het laagste niveau sinds 2002. Vanwege de lockdowns om het nieuwe coronavirus te bezweren, groeit de Chinese economie dit jaar naar verwachting met het traagste tempo sinds de jaren 70.

Ook de centrale bank van Rusland kondigde nieuwe maatregelen aan. In Rusland ging de rente een half procentpunt omlaag. Het belangrijkste tarief staat nu op 5,5 procent, het laagste niveau sinds 2014. De beleidsmakers bij de centrale bank lieten weten dat ze de mogelijkheid openhouden om de rente komende tijd nog verder te verlagen.

De centrale bank van Mexico verlaagde deze week zijn tarieven ook al met een half procentpunt, terwijl de rentes in Zuid-Afrika, Turkije en Peru deze maand allemaal met 1 procentpunt neerwaarts zijn bijgesteld.