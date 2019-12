VGZ: inzet op beheersing zorgkosten werkt

Met het Ikazia-ziekenhuis lag VGZ in de zomer overhoop. Klanten van VGZ werden geweigerd. Voor 2020 is doorleverplicht afgesproken. Ⓒ FOTO ANP XTRA

Arnhem - Elk jaar is het traditie dat in november en december. zorginstellingen en zorgverzekeraars publiekelijk overhoop liggen met elkaar, net als nieuwe contracten moeten komen en polishouders overstappen. Regelmatig is zorgverzekeraar VGZ erbij betrokken.