Column: ik heb hier een brief voor die ceo’s

Door Teeuwe Mevissen

Al weer enige tijd geleden (19 augustus 2019) werd er in de internationale media een goedbedoelde brief gepubliceerd waarin grote bedrijven werden opgeroepen om hun kompas deels te verleggen van shareholder value (aandeelhouderswaarde) naar stakeholder-value (de bredere groep die belangen heeft bij deze grote bedrijven waaronder bijvoorbeeld de werknemers. De opstellers van de brief? Niet minder dan enkele honderden ceo’s van grote Amerikaanse internationale bedrijven. Overigens hebben ceo’s wereldwijd zich recent dikwijls op een gelijksoortige wijze uitgelaten over dit thema.