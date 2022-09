Starter heeft nieuw probleem: hoofdprijs voor energie

Door de huidige onzekere situatie op de energiemarkt, bieden leveranciers geen vaste contracten meer aan. Bestaande klanten kunnen nog genieten van een vaste prijs of doorstromen naar een variabel contract met prijzen die vooralsnog enigszins te overzien zijn. „Voor hen is destijds gas ingekocht op de markt toen deze veel goedkoper was”, legt energie-expert Tom Schlagwein van Easyswitch uit.

Nieuwe klanten betalen echter de maximale prijs, die door de oorlog in Oekraïne soms wel vier of vijfmaal hoger is dan een jaar geleden.

Het gunstigst is de situatie voor starters die een nieuwbouwwoning met stadsverwarming betrekken. Een alleenstaande starter in een nieuwbouwwoning met stadsverwarming betaalt volgens Easyswitch gemiddeld €1427 voor een nieuw energiecontract, terwijl een alleenstaande met een bestaand energiecontract ’slechts’ €664 euro betaalt. Dus een verschil van ruim €750.

Ook startende stellen of gezinnen betalen in een goed geisoleerde nieuwbouwwoning met stadsverwarming toch al snel minimaal €1200 per jaar meer dan ’blijven zitters’, aldus Easyswitch.

Stellen of gezinnen die verhuizen naar een populaire jaren ’30 woning hebben wel te maken met veel hogere woonlasten. In de huidige energiemarkt betalen zij maar liefst zo’n €11.000 per jaar voor een nieuw contract terwijl huidige bewoners van dergelijke woningen gemiddeld €4800 kwijt zijn: een verschil van ruim €6000.

Schlagwein: „Starters hebben nu een groot probleem. Dit probleem is nog groter als je een gasaansluiting hebt en geen stadsverwarming of zonnepanelen. We zien inmiddels prijzen van €4,5 euro per kuub gas. Je kunt als starter zo €500 aan vaste lasten per maand extra verwachten. Starters worden extra hard getroffen, omdat de wooncrisis en de energiecrisis op een heel vervelend punt samen komen voor deze groep mensen”.