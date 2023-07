Consumentbond: aanpassing vergoeding zonnepanelen door energiebedrijven ’onrechtmatig’

DEN HAAG (ANP) - Energiebedrijven gaan de fout in met de vergoeding die mensen krijgen voor stroom uit zonnepanelen. DGB, Energiedirect en Essent stellen volgens de Consumentenbond in hun contracten dat deze ’terugleververgoeding’ ook bij een vast contract aangepast kan worden, maar volgens de belangenvereniging is dit onrechtmatig.

Huishoudens voelen zich bekocht als de terugleververgoeding daalt, aldus de Consumentenbond. Ⓒ ANP/HH