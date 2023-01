Slecht mestnieuws op komst: boeren in geweer tegen ’Brusselse dwang’

Nederlandse boeren hadden lang een uitzonderingspositie om meer mest te mogen uitrijden dan boeren in andere landen. Die zou in drie jaar worden afgebouwd, maar van de Europese Commissie moet het nu sneller. Ook het bericht dat de aanleg van verplichte bufferstroken zou worden uitgesteld tot 2024, blijkt volgens een ingewijde niet te kloppen.

„De consequentie, dat boeren reeds ingezaaide gewassen weer op grote schaal moeten vernietigen, is voor LTO totaal onacceptabel.” De Land- en Tuinbouworganisatie dreigt met een gang naar de rechter als de Europese Commissie dit plan doorzet.

Verbijsterd

„Ik ben verbijsterd dat de Europese Commissie dit van de Nederlandse landbouw vraagt”, zegt LTO voorzitter Sjaak van der Tak in een schriftelijke reactie. „Het gaat hier niet meer over regelgeving, maar ronduit over regelrancune. Het is doorgeschoten en ik vind het niet alleen onuitvoerbaar, maar ook immoreel.”

Volgens LTO is er behoefte aan een overgangsjaar voordat de nieuwe, strengere regels ingaan. Van der Tak: „Blijkbaar bemoeit Brussel zich tot op de vierkante meter met onze landbouw. Maar de politiek mag van boeren in deze tijden niet vragen om reeds ingezaaide gewassen weer om te ploegen vanwege doorgeschoten regelgeving.”

’Vuist maken tegen Brusselse dwang’

Agractie-voorman Bart Kemp vindt dat Landbouwminister Adema verantwoordelijkheid moet nemen en „een vuist moet maken tegen Brusselse dwang”. Volgens Kemp heeft het geen nut te onderhandelen over de lange termijn in de vorm van een Landbouwakkoord, als er zaken voor de korte termijn niet worden opgelost. „Boeren worden aan alle kanten belazerd. Aanstaande maandag komt de hoofdtafel van het Landbouwakkoord bijeen en zullen wij hierover harde noten kraken.”