Boycot grote adverteerders deert Facebook niet

Facebook heeft in het derde kwartaal ruim een vijfde meer inkomsten uit advertenties gehaald, ondanks de boycot die veel grote bedrijven deze zomer tegen het socialmediabedrijf afkondigden. Over de nabije toekomst is het techconcern, dat ook Instagram en WhatsApp bezit, pessimistischer. De dreiging van strengere regelgeving voor socialemediabedrijven zorgt voor onzekerheid.