Premium Het beste van De Telegraaf

Profiel: René Benko Bijenkorf lijkt bijvangst voor selfmade Oostenrijkse vastgoedtycoon

Door Edwin van der Schoot Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - Een bliksemcarrière die begon op zijn zeventiende, een voorliefde voor Ferrari’s en iconische gebouwen in grote internationale binnensteden plus het werken met ’s werelds meest vooraanstaande architecten. En een netwerk dat heel bewust is gebouwd rond de invloedrijkste Oostenrijkse industriëlen, zoals de inmiddels overleden consultant Roland Berger en vliegtuigmagnaat annex Formule-1 legende Niki Lauda.