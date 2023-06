Minstens 30.000 mensen verliezen baan als sanering veestapel doorgaat

Amsterdam - Er verdwijnen minstens 30.000 banen als het kabinet en de agrarische sector het eens worden over een sanering in de landbouw, volgens vakbond CNV. Iedere boer die stopt kost bijna drie werknemers in de voedselketen hun baan. Vooral in slachterijen, bij loonwerkers en in de zuivelindustrie zullen harde klappen vallen.