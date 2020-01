Domper Shell werpt AEX weer terug onder 600 punten

De AEX noteerde rond kwart over negen 1,2% in de min op 597,76 punten. De Midap-index ging 1% achteruit naar 910,58 punten.

Wall Street bleef gisteravond dicht bij huis na de bekendmaking van het ongewijzigde Amerikaanse rentebesluit. Nabeurs vielen Tesla en Microsoft in de smaak met de resultaten. De future in de VS wezen voor vanmiddag op een duidelijke terugval van de belangrijkste graadmeters.

In Azië kwam de de beurs in Japan vanochtend fors onder druk door de toegenomen zorgen over de verdere verspreiding van het coronavirus. De Nikkei-index raakte 1,7% kwijt.

In de AEX werden de resultaten van RD Shell somber ontvangen nadat de oliereus een scherpe daling van de winst naar buiten bracht over het vierde kwartaal. De verlaging van het tempo van het aandeleninkoopprgramma viel ook in slechte aarde. Het aandeel dook 4,2% omlaag.

Unilever was een positieve uitzondering met een plus van 0,9%. Beleggers reageerden positief op de handhaving van de omzetdoelstelling voor 2020. De onderliggende omzetgroei van 1,5% in het vierde kwartaal lag in de lijn van de consensus van analisten.

ArcelorMittal belandde ook in de achterhoede met een koersdaling van 3,6%.