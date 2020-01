Shell en virus zetten AEX stevig lager

De AEX sloot 1% lager op 599 punten. De AMX ging 1% achteruit naar 910,4 punten.

Diverse andere Europese beursgraadmeters gingen eveneens stevig onderuit. De Franse CAC 40 en Duitse DAX leverden 1,5% in. De Britse FTSE 100 zakte 1,4%. De Britse centrale bank besloot de rente ongewijzigd te laten, terwijl de markt op een verlaging hoopte.

Bij sluiting van de Europese beurzen stonden de Dow Jones-index en de Nasdaq-index 0,5% respectievelijk 0,6% lager.

Maarten-Jan Bakkum, beleggingsstrateeg opkomende markten bij NN Investment Partners, wijst erop dat het coronavirus vooralsnog vooral impact heeft op de Chinese economie. „De groei zou in het eerste kwartaal op jaarbasis wel eens kunnen terugvallen tot 4%. Later dit jaar kan echter een behoorlijk herstel optreden, doordat China waarschijnlijk met extra stimuleringsmaatregelen gaat komen.”

Hoe erg de economische gevolgen uiteindelijk zullen zijn, is volgens Bakkum vooral afhankelijk van het sterftepercentage. „Nu ligt dit nog onder de 3%. Hoewel de Chinese autoriteiten goed optreden, zal dit waarschijnlijk gaan stijgen. Maar de vraag is naar welk percentage. De impact wordt ook groter als er elders in de wereld slachtoffers gaan vallen.”

Bakkum ziet vooralsnog geen reden om negatief te worden over aandelen. „Voor de iets langere termijn ziet het er nog steeds goed uit, gegeven onder meer de groei van de wereldeconomie en de bedrijfswinsten, de lage rentes en de recente handelsdeal tussen de VS en China. Wel hebben we onze overweging in aandelen vorige week iets teruggedrongen, vooral door aandelen van bedrijven in opkomende markten te verkopen. Dan gaat het niet alleen om China, maar ook om landen die sterk afhankelijk zijn van grondstoffen zoals Latijns-Amerika en Rusland.”

Shell stelt teleur

Bij de Nederlandse hoofdfondsen eindigde RD Shell met een verlies van 4,1% onderaan, na de publicatie van een onverwacht scherpe winstdaling over het vierde kwartaal. De verlaging van het tempo van het aandeleninkoopprogramma viel ook in slechte aarde. Bovendien zakten de olieprijzen met nog eens ruim 2% weg.

Staalproducent ArcelorMittal zakte 2,9%.

Unilever blonk uit met een plus van 1,9%, geholpen door de handhaving van de omzetdoelstelling voor 2020. De onderliggende omzetgroei van 1,5% in het vierde kwartaal lag in lijn met de consensus van analisten. De voedingsmiddelengigant kondigde tevens aan zijn wereldwijde theeactiviteiten tegen het licht houden.

KPN, dat een dag eerder onderuit ging omdat de kwartaalwinst en vooral de prognose tegenviel, sloot 0,1% hoger.

Bij de middelgrote fondsen stond de toeleverancier aan de chipsector ASMI met een min van 3,5% onderaan.

Corbion, dat begin deze week met meevallende kwartaalcijfers naar buiten kwam, zette de krachtige opmars van de afgelopen weken voort. De producent van onder meer voedingsingrediënten bereikte met een plus van 3,5% een all-time high.

Bij de kleinere fondsen deed autobedrijf Stern goede zaken met een koerssprong van 9,3% na de melding fusiegesprekken te voeren met branchegenoot Hedin.

Biotechnologiebedrijf Curetis dikte 5,8% aan. Dochterbedrijf Ares Genetics gaat aan de slag om bepaalde testen voor het nieuwe coronavirus ook beschikbaar te maken in Europa.

Het op de Amsterdamse beurs debuterende Renewi werd tegen €0,438 verhandeld, iets onder de koers waartegen de afvalverwerker gisteren in Londen sloot.

