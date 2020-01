Uitverkoop bij Shell; Unilever witte raaf in zwakke AEX

De AEX noteerde rond elf uur 0,8% in de min op 600,21 punten. De Midap-index ging 1% achteruit naar 910,18 punten.

Andere grote Europese beurzen kwamen ook onder druk. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 1,1%.

Wall Street bleef gisteravond dicht bij huis na de bekendmaking van het ongewijzigde Amerikaanse rentebesluit. Nabeurs vielen Tesla en Microsoft in de smaak met de resultaten. De futures in de VS wezen voor vanmiddag op een duidelijke terugval van de belangrijkste graadmeters.

In Azië kwam de de beurs in Japan vanochtend fors onder druk door de toegenomen zorgen over de verdere verspreiding van het coronavirus. De Nikkei-index raakte 1,7% kwijt.

Na de opleving van de voorgaande dag zakte de olieprijs (Brent) weer stevig weg tot onder de $59 per vat.

Shell stelt teleur

In de AEX werden de resultaten van RD Shell somber ontvangen nadat de oliereus een scherpe daling van de winst naar buiten bracht over het vierde kwartaal. De verlaging van het tempo van het aandeleninkoopprogramma viel ook in slechte aarde. Het aandeel dook 3,5% omlaag na een groter verlies bij de start van de handel.

Unilever behoorde bij de schaarse winnaars met een plus van 1,2%. Beleggers reageerden positief op de handhaving van de omzetdoelstelling voor 2020. De onderliggende omzetgroei van 1,5% in het vierde kwartaal lag in de lijn van de consensus van analisten. Unilever kondigde tevens aan zijn wereldwijde thee-activiteiten tegen het licht houden. DSM hield ook de voeten droog en pluste 0,4%.

ArcelorMittal belandde in de achterhoede met een koersdaling van 1,6%. KPN dat een dag eerder al onderuit ging na de resultaten werd nog eens 2,7% minder waard.

Midkap-index OCI vervolgde weg omlaag met een verlies van 1,4%. Voor ASMI hadden beleggers 2,2% minder over.

Bij de kleinere fondsen deed Stern goede zaken met een koerssprong van 6,4% na de melding fusiegesprekken te voeren met branchegenoot Hedin.

Biotechnologiebedrijf Curetis dikte 9,7% aan. Dochterbedrijf Ares Genetics gaat aan de slag om bepaalde testen voor het nieuwe coronavirus ook beschikbaar te maken in Europa.

Beursdebutant Renewi breidde de winst verder uit met een plus van 4,5%.