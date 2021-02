AEX dobbert in rood, NN en Galapagos op flink verlies

De AEX noteert rond 11 uur 0,1% lager tot onder 680,7 punten. Woensdag eindigde de AEX 0,9% in het rood. De AMX-index staat 0,4% in de plus bij 1003,26 punten.

De huidige aarzeling op de aandelenmarkten schrijft Hendrik Jan Tuch, hoofd vastrentende waarden bij Aegon, toe aan de wereldwijd oplopende rentes. ,,We zagen recent duidelijk hogere inflatieniveaus in Europa, hoewel die grotendeels door tijdelijke elementen veroorzaakt werden. Vanuit de VS waren de cijfers over de consumentenbestedingen sterk. De stijgende grondstoffenprijzen en het betere economische perspectief voor het tweede halfjaar, zorgen ook voor hogere inflatieverwachtingen.”

Heel veel zorgen maakt Tuch zich niet. ,,Centrale banken zullen fors obligaties blijven opkopen. Daardoor zullen de rentes waarschijnlijk slechts geleidelijk naar hogere niveaus gaan. Zeker voor Europa verwacht ik ook niet dat de inflatie stevig omhoog gaat. Voor de VS ligt dat anders omdat er veel meer geld tegenaan gegooid wordt om de economie te stimuleren. Maar veel meer dan een inflatie van 2,5% lijkt me sterk.”

Het CBS meldt een opvallende afname van de werkloosheid in Nederland, in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 23.000 per maand.

Elders in Europa verliest de FTSE 100 in Londen een fractie, net als de CAC 40 in Parijs. De Duitse DAX blijft 0,2% op het droge.

In Duitsland meldde staalmaker Thyssenkrupp dat gesprekken over de overname van zijn staaldivisie door het Britse Liberty Steel zijn gestopt. Thyssenkrupp investeert nu €700 miljoen in de eigen staaltak.

Azië verdeeld

In Azië sluit de Nikkei in Tokio 0,2% in de min. Vooral de chipbedrijven stonden onder druk door de koersverliezen bij Amerikaanse sectorgenoten. Shanghai won terrein, andere Aziatische beurzen verloren licht.

Op Wall Street steeg de Dow Jones woensdag met 0,3%. De eerste futures voor opening van de beurzen in New York staan rond 0,3% in het rood.

Tesla kondigt een prijsverlaging van zijn intapmodel M3 aan.

Een Senaatscommissie bespreekt vanmiddag de ongekende koersrally in fondsen als GameStop, aangejaagd door groepen particuliere beleggers verzameld in Reddit.com. Eerder uitte minister van Financiën Yellen grote zorgen over de koersversnelling en het gebruik van social media die de marktbewegingen versterkten.

De euro sterkt 0,2% aan tot $1,2054. De Brent-olieprijs stijgt met 0,8% tot bijna $65 per vat, Amerikaanse olie is 0,7% duurder geworden. Het American Petroleum Institute meldt onverwacht lagere reserves. Vooral Texas lijdt onder de zware winterkou, waardoor dagenlang al voor bijna 3 miljoen vaten per dag aan ruwe olie niet opgepompt kan worden.

In de rentemarkt domineren zorgen over de toenemende inflatie. Op basis van de verwachting dat de inflatie gaat stijgen, bewegen de rendementen op obligaties. De effectieve vergoeding voor de Amerikaanse 10-jaar steeg tot 1,291%, en kwam eerder op 1,30%.

Tik Air France KLM

NN Group verliest 4,1%. Het meldde een beter operationeel resultaat dan verwacht, van €881 miljoen vorig jaar tegen €963 afgelopen kwartaal.

Bekijk ook: NN Group pareert gevolgen van coronacrisis

Door de lage rente werd wel minder kapitaal aangetrokken dan vorig jaar. Netto bood NN €1,32 miljard resultaat, tegen €844 miljoen vorig jaar. KBC Securities haalde NN Group van zijn kooplijst.

Bij de financiële instellingen gaat ook zwaargewicht ING 1,9% terug. ABN verliest 0,5%, Aegon zakt 0,6%.

ASR pluste 0,6% op goed ontvangen kwartaalcijfers.

Bekijk ook: Verzekeraar ASR waarschuwt voor golf psychisch verzuim

Biotechbedrijf Galapagos raakt 3% kwijt. Chemiebedrijf DSM zakte 2%, AkzoNobel dipt 2,5%.

Techfonds ASML bracht met zijn grote index-gewicht en 1,3% koerswinst tegendruk aan de verliesreeks. Betalingsverwerker Adyen wint 0,3%, tech-investeringsfonds Prosus stuwt met 0,5% toename.

KPN (+0,6%) reageerde op cijfers van telecombedrijf Orange. Dat meldde een lager bedrijfsresultaat bij €10,9 miljard, maar deed wel een voorstel voor dividenduitkeringen in 2020 en 2021.

Air France KLM zakt

Bij de middelgrote fondsen reageerde Air France KM (-1,1%) op het grootst gemelde verlies, €7,1 miljard, in zijn geschiedenis. ING-analist Quirijn Mulder ziet licht aan het einde van de tunnel. De cijfers zijn iets beter beter, de tweede helft van dit jaar zal het Air France KLM verlichting bieden, maar onzekerheid over boekingen houdt aan, stelt de ING-watcher.

Bouwbedrijf BAM (-5,5%) boekte over 2020 €122 miljoen verlies. Het boekte een omzet van €6,8 miljard, tegenover €7,2 miljard een jaar eerder. Probleemdivisie BAM International, die in de etalage staat, zakte terug in verlies (€110 miljoen). Voor ING houdt BAM, ondanks lager dan verwachte resultaten, een goed kaspositie.

Apothekentoeleverancier Fagron (+6,6%) kreeg een koersdoelverhoging van Berenberg, van €24 naar €27 bij een bestaande koopaanbeveling. Fagron zou ’duidelijk ondergewaardeerd’ zijn, gezien de marktkansen komende jaren.

Ingenieursbureau Arcadis noteert 2,6% hoger op zijn kwartaalresultaten.

Roestvaststaalmaker Aperam wint 1,6%. Metalenleverancier AMG staat bij de smallcaps 3% in de plus.

Automatiseerder Ordina zag zijn omzet in 2020 licht (-1,3%) dalen tot €92,9 miljoen. Zijn operationeel resultaat verbeterde tot €12,2 miljoen (2019: €9,6 miljoen).