Damrak koerst af op licht hogere opening

De AEX opent volgens de laatste futures met 0,1% stijging in een volatiele markt. Woensdag eindigde de AEX 0,9% in het rood.

Elders in Europa bewogen beurzen in hetzelfde tempo mee. Daar melden Airbus, Carrefour, Credit Suisse kwartaalresultaten.

In Azië sloot de Nikkei in Tokio 0,2% lager na de rally die de Japanse hoofdindex aan het begin van de week boven de 30.000 punten stuwde. Vooral de chipbedrijven stonden onder druk door de koersverliezen bij Amerikaanse sectorgenoten.

Shanghai won terrein, andere Aziatische beurzen verloren licht.

Op Wall Street steeg de Dow Jones met een plus van 0,3%. De eerste futures voor opening van de beurzen in New York staan 0,3% in het rood. Chevron en Verizon waren stijgers nadat Warren Buffett met zijn investeringsvehikel Berkshire Hathaway een aanzienlijk belang had genomen.