Damrak stijgt: ASR wint, NN en Air France KLM achteruit

De AEX opent 0,1% hoger bij 682,8 punten. Woensdag eindigde de AEX 0,9% in het rood. De AMX-index staat 0,3% in de plus.

Het CBS meldt een opvallende afname van de werkloosheid in Nederland, in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 23.000 per maand.

Elders in Europa bewogen beurzen in hetzelfde tempo mee. Daar melden Airbus, Carrefour, Credit Suisse kwartaalresultaten. Barclays meldde zijn dividendbetaling te hervatten.

In Duitsland meldde staalmaker Thyssenkrupp dat gesprekken over de overname van zijn staaldivisie door het Britse Liberty Steel zijn gestopt. Thyssenkrupp investeert nu €700 miljoen in de eigen staaltak.

Azië verdeeld

In Azië sloot de Nikkei in Tokio 0,2% lager na de rally die de Japanse hoofdindex aan het begin van de week boven de 30.000 punten stuwde. Vooral de chipbedrijven stonden onder druk door de koersverliezen bij Amerikaanse sectorgenoten.

Shanghai won terrein, andere Aziatische beurzen verloren licht.

Op Wall Street steeg de Dow Jones met een plus van 0,3%. De eerste futures voor opening van de beurzen in New York staan 0,3% in het rood. Chevron en Verizon waren woensdag stijgers nadat Warren Buffett met zijn investeringsvehikel Berkshire Hathaway een aanzienlijk belang had genomen. Tesla kondigde verlaging van zijn intapmodel M3 aan.

De euro sterkte 0,2% aan tot $1,2054. De Brent-olieprijs steeg met 0,8% tot bijna $65 per vat, Amerikaanse olie werd 0,7% duurder. Vooral Texas lijdt onder de zware winterkou, waardoor dagenlang al voor bijna 3 miljoen vaten per dag aan ruwe olie niet opgepompt kan worden.

In de rentemarkt domineren zorgen over de toenemende inflatie. Op basis van de verwachting dat de inflatie gaat stijgen, liepen de rendementen op obligaties op.De effectieve vergoeding voor de Amerikaanse 10-jaar steeg tot 1,28%, en kwam eerder op 1,30%.

Tik Air France KLM

NN Group meldde een beter operationeel resultaat dan verwacht, van €881 miljoen vorig jaar tegen €963 afgelopen kwartaal. Door de lage rente werd wel minder kapitaal aangetrokken dan vorig jaar. Netto bood NN €1,32 miljard resultaat, tegen €844 miljoen vorig jaar.

KPN reageerde op cijfers van telecombedrijf Orange. Dat meldde een lager bedrijfsresultaat bij €10,9 miljard, maar deed wel een voorstel voor dividenduitkeringen in 2020 en 2021.

Bij de middelgrote fondsen reageerde Air France KM (-1,1%) op het grootst gemelde verlies, €7,1 miljard, in zijn geschiedenis.

Ingenieursbureau Arcadis noteert 5% hoger op zijn kwartaalresultaten.

Bouwbedrijf BAM boekte over 2020 €122 miljoen verlies. Het boekte een omzet van €6,8 miljard, tegenover €7,2 miljard een jaar eerder. Probleemdivisie BAM International, die in de etalage staat, zakte terug in verlies (€110 miljoen).

Apothekentoeleverancier Fagron (+6,6%) kreeg een koersdoelverhoging van Berenberg, van €24 naar €27 bij een bestaande koopaanbeveling. Fagron zou ’duidelijk ondergewaardeerd’ zijn, gezien de marktkansen komende jaren.

Automatiseerder Ordina zag zijn omzet in 2020 licht (-1,3%) dalen tot €92,9 miljoen. Zijn operationeel resultaat verbeterde tot €12,2 miljoen (2019: €9,6 miljoen).