GES helpt bedrijven aan nieuwe contacten

Kipster gaat met de Amerikaanse supermarktketen Kroger diervriendelijke pluimveebedrijven bouwen. Ⓒ Kipster

DEN HAAG (ANP) - Ondernemerstop GES in Den Haag heeft het bedrijfsleven diverse deals en samenwerkingen opgeleverd. Zo is KPN in contact gekomen met een aantal ondernemers waarmee het telecombedrijf gaat kijken of energieverbruik op een slimme manier kan worden teruggedrongen.