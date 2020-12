Wall Street beperkt schade; hoofdrol voor Disney

Ⓒ AFP

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York drongen vrijdag het verlies terug. Nog altijd is het wachten op overeenstemming in Washington over een nieuw steunpakket om de Amerikaanse economie door de coronacrisis te loodsen. Verder blijven de moeizame onderhandelingen rond de Brexit voor onzekerheid zorgen.