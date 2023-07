Heineken verkoopt frisdranktak Vrumona aan Deense Royal Unibrew

Heineken laat in een verklaring weten met de verkoop van Vrumona nog meer in te willen zetten op de biermarkt. Bij de verkoop aan de Deense Unibrew zullen geen banen bij de frisdrankentak verdwijnen. Bij Vrumona uit Bunnik werken ruim 325 mensen. Het onderdeel is sinds 1968 een dochteronderneming van Heineken.

Heineken geeft verder aan de voorgenomen verkoop zo snel mogelijk voor te willen leggen aan de ondernemingsraad en de autoriteiten. Met de overname is een bedrag gemoeid van €300 miljoen.

Vrumona is zowel actief in in de retail als in de horeca. Het is de op één na grootste speler op de Nederlandse frisdrankenmarkt en de marktleider op het gebied van gezondere frisdranken met een reeks gevestigde merken als Royal Club, Sisi, Sourcy, Vitamin Water en licentiemerken als 7 Up, Pepsi en Rivella.