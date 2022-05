Toch noodsteun voor ondernemer die bedrijfsactiviteit wijzigde

Dat heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) geoordeeld dat daarmee terugkomt op een uitspraak die op 9 november 2021 in een andere zaak werd gedaan.

De uitspraak geldt voor alle eenmanszaken waarbij nieuwe bedrijfsactiviteiten ondergebracht zijn onder een bestaande inschrijving. De ondernemer moet dan wel zijn oorspronkelijke bedrijfsactiviteiten hebben gestaakt en de nieuwe activiteiten mogen geen bedrijfsactiviteiten zijn die worden toegevoegd aan de bestaande bedrijfsactiviteiten.

Bekijk ook: Alsnog coronasteun bij verkeerde bedrijfscode

Een eenmanszaak spande de zaak aan nadat de RVO haar aanvraag om noodsteun had gewijzigd. De eenmanszaak stond sinds 2010 bij de KVK ingeschreven als dansschool. Na het staken van de danslessen, opende de ondernemer in januari 2020 een (boeken)café. In november 2019 had zij die nieuwe bedrijfsactiviteit onder het bestaande KVK-nummer laten.

Volgens de RVO ging het niet om een startende onderneming, omdat de eenmanszaak in 2010 voor de eerste maal was ingeschreven. Bij de berekening van de noodsteun ging het daarom uit van de omzet van de onderneming in het vierde kwartaal 2019. Maar omdat het café toen nog geen inkomsten had, kwam het niet voor subsidie in aanmerking.

Bekijk ook: Bezwaren bedrijven over verkeerde sector voor noodsteun opnieuw beoordeeld

Het CBb gaat niet mee in deze opvatting van de RVO, omdat het heel gebruikelijk is dat een bestaande registratie bij gewijzigde bedrijfsactiviteiten wordt aangepast. De RVO moet binnen vier weken een nieuw besluit nemen over de aanvraag.