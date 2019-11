KPN nomineert Guillouard als commissaris

Guillouard is momenteel de baas bij het Franse ov-bedrijf RATP Group. Dat bedrijf is onder meer exploitant van de Parijse metro. Ook is de Française als niet-uitvoerend bestuurder betrokken bij vliegtuigmaker Airbus.

Eerder werkte ze onder meer als financieel directeur bij Air France. Ook werd ze eerder genoemd in de discussie rond de opvolging van de bij Air France-KLM vertrokken topman Jean-Marc Janaillac in mei vorig jaar. Die baan ging uiteindelijk naar de Canadees Ben Smith.