Beperkte inflatie VS stuwt AEX tot 777 punten

De AEX-index noteert rond 15 uur 0,3% hoger bij een stand van 777,2 punten na bij de start nog een nieuwe top van 777,59 punten te hebben aangetikt. De Midkap-index gaat 0,7% vooruit naar 1082,9 punten.

De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs blijven positief en stijgen tot 0,5%.

Beurzen in New York openen met gemengd gemoed: de Nasdaq zakt 0,5%, maar de Dow JOnes en S&P500 boeken tot rond 0,4% koerswinst.

Op Wall Street werden gisteravond nieuwe pieken neergezet door de Dow Jones-index en de S&P Wall Street.

Het nieuwe Amerikaanse inflatiecijfer steeg tot 5,4%, waar 5,3% was verwacht. Dat blijft een 20-jarig hoogtepunt, maar de kerninflatie verzwakte.

De dollar verzwakt tegen de euro 0,2% tot $1,1739. De rentevergoeding voor 10-jaars staatsschuld zakt 6 basispunten tot 1,351%. Goud wordt 0,6% duurder tot $1742.

Cryptomunt bitcoin stijgt 1,5% tot $46.310.

’Tijdelijke inflatie’

Jos Versteeg, analist bij InsingerGilissen, zegt dat in de afgelopen maanden de inflatie hard is opgelopen, maar dat naar zijn verwachting het effect ’tijdelijk’ is.

„Zo gaat er een rem op de loongroei komen, doordat met het aflopen van de coronasteun vanuit de overheid er meer mensen weer naar de arbeidsmarkt toestromen. Gelet op de aanhoudende lage rente in de VS maken obligatiebeleggers zich ook nog weinig zorgen over de inflatie.”

Hij houdt er ook rekening mee dat de Federal Reserve (Fed) voorlopig stimulering niet afbouwt. „De Fed waakt ervoor om, zoals in het verleden, te vroeg op de rem te trappen en wil eerst wachten hoe de komende macrocijfers er uit gaan zien.”

Versteeg krijgt geen hoogtevrees na de krachtige opmars bij de techfondsen dit jaar. „De vooruitzichten in de techsector zien er nog steeds heel goed uit, met onder meer de verdere uitrol van 5G. De lage rente geeft ook steun bij de waarderingen van techfondsen.”

In de AEX dikt koploper Ahold Delhaize 2,4% aan. Het supermarktconcern boekte in het tweede kwartaal meer omzet, maar zag de nettowinst dalen. Online bleef het moederbedrijf van onder meer Albert Heijn en bol.com een grote groei doormaken.

Het Belgisch-Nederlandse supermarktconcern verhoogde ook opnieuw de verwachtingen voor het hele jaar.

Volgens analist Versteeg zag vooral de gang van zaken in de VS, waar Ahold zeer actief is, er goed uit. Een mogelijke beursgang van bol.com heeft in zijn visie weinig prioriteit.

Led-verlichtingproducent Signify stijgt 1,4%. Verzekeraar Aegon (+1,4%) zit ook in de voorhoede. Het presenteert donderdag halfjaarcijfers en wordt geholpen door consolidatie in de sector.

ING koerst 0,9% hoger. Analisten van AlphaValue/Baader haalden het bankconcern van de verkooplijst. NN Group, die morgen rapporteert, wint 0,2%.

Aan de andere kant laat Unibail-Rodamco_Westfield een verlies zien van 0,5%. Chipfondsen doen een stapje terug.

Hekkensluiter Besi levert 1,5% in, halfgeleider ASMI moet 1,8% afstaan.

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway is ook in mindere doen na de voorzichtige prognose bij branchegenoot Deliveroo en zakt 2,1% weg.

KPN blijft 0,8% in de verkoop na geruchten van overname van T-Mobile.

Midkapper ABN Amro is in trek met een koerssprong van 6% na goed ontvangen resultaten. Het bankconcern liet afgelopen kwartaal een hogere winst zien dan voorzien. In het voorgaande kwartaal werden nog rode cijfers geschreven.

Na de witwasproblemen heeft het Openbaar Ministerie zijn pijlen opnieuw op de bank gericht. Ditmaal onderzoekt justitie de rol van ABN in een zaak rond dividendstrippen. Ondanks de winstgroei is Versteeg terughoudend over de bankensector mede vanwege de aanhoudende lage marges, zoals bij de verkoop van hypotheken.

PostNL wordt nog eens 3,2% teruggezet na zijn kwartaalresultaten en uitbreidingsplannen.

JDE Peet’s raakt 1,1% kwijt. Berenberg verlaagde het advies voor de eigenaar van Douwe Egberts.

AScX-fonds Avantium duikelt 4,8%. Beleggers liepen niet warm voor de resultaten.

