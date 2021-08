Minimale winst biedt AEX volgend record

De AEX-index sluit 0,1% hoger bij 775,84 punten. De Midkap-index gaat 1% vooruit naar 1086,82 punten.

De Britse FTSE wint 0,8%, de Franse CAC 40 0,6%, en de Duitse DAX pakt 0,4%.

In Azië stegen beurzen eveneens.

Beurzen in New York staan hoger: de Nasdaq wint 0,2%, maar de Dow Jones en S&P500 boeken tot rond 0,5% koerswinst.

Kerninflatie verzwakt

Het nieuwe Amerikaanse inflatiecijfer steeg tot 5,4%, waar 5,3% was verwacht. Dat blijft een 20-jarig hoogtepunt, maar de kerninflatie verzwakte.

De dollar verzwakt tegen de euro 0,2% tot $1,1739. „Dat is logisch als de markt een hogere inflatie verwachtte”, aldus marktanalist Robbert Manders van broker IG.

De rentevergoeding voor 10-jaars staatsschuld zakt 6 basispunten tot 1,351%. Goud wordt 0,6% duurder tot $1742. „De markt neemt duidelijk een voorschot dat de Federal Reserve in het vierde kwartaal zijn steun gaat afbouwen, dat wordt dan concreet uitgevoerd in de eerste helft van volgend jaar”, zegt analist Arne Petimezas van financieel dienstverlener AFS Group in reactie op dit Amerikaanse inflatiecijfer.

Dat inflatiecijfer, 5,4% groei op jaarbasis en een lager kerninflatiecijfer van 4,3% toename, zijn niet extreem. De markt heeft dat bovendien al redelijk ingeprijsd, zegt Petimezas.

"Deze stijging was ingeprijsd, vroeg of laat zal inflatie duidelijk gaan afzwakken, omdat de economie normaal wordt, en dat de Fed de inflatie in de greep gaat krijgen"

„Het punt is dat de inflatiecijfers optisch heel hoog zijn. Maar voor de rentemarkt met de gewone, als voor de voor inflatie gecorrigeerde staatsobligaties is het nu wel klaar. Deze stijging was ingeprijsd, vroeg of laat zal inflatie duidelijk gaan afzwakken, omdat de economie normaal wordt, en dat de Fed de inflatie in de greep gaat krijgen met monetair beleid.”

Historisch gezien, aldus de rentespecialist, zag je eerder dat als de Fed stopt met het opkopen van obligaties of die afbouwt, dat niet leidt tot hogere maar juist tot lagere rentes.

„Omdat monetair beleid krapper wordt, de groeiverwachtingen worden naar beneden bijgesteld. Dat zul je nu weer zien.”

Chinese rente relevant

Minstens zo interessant is volgens Petimezas dat de Chinese staatsrente opveert. „Die rente wordt ook steeds belangrijker. Dat die stijgt kan betekenen dat verruiming van steun nabij is, om de afkoeling van de economie tegen te gaan. Misschien zien we dat effect nu wel in de markt. Want het effect van het nu goedgekeurde Amerikaanse infrastructuurplan hadden markten al lang ingeprijsd.”

Brentolie zakt 1,4% tot $69,70 per vat. Het Witte Huis heeft oliekartel OPEC direct opgeroepen zijn productie te verhogen met 400.000 vaten per dag.

Volgens nationaal veiligheidsadviseur Jake Sullivan is recent geplande productieverhoging onvoldoende gebleken. Economieën die herstellen hebben meer en vooral goedkopere olie nodig. „Op een kritiek moment in het wereldwijde herstel is dit gewoon niet genoeg”, aldus Sullivan.

’Tijdelijke inflatie’

In de AEX dikt koploper Ahold Delhaize 3,3% aan bij de slotbel. Het supermarktconcern boekte in het tweede kwartaal meer omzet, maar zag de nettowinst dalen. Online bleef het moederbedrijf van onder meer Albert Heijn en bol.com een grote groei doormaken.

Bekijk ook: Ahold Delhaize groeit verder door na afbouw lockdowns

Het Belgisch-Nederlandse supermarktconcern verhoogde ook opnieuw de verwachtingen voor het hele jaar. Jefferies verhoogde zijn koersdoel, bij een -houden-advies, van €25 naar €27.

Volgens analist Jos Versteeg (Insinger Gillissen) zag vooral de gang van zaken in de VS, waar Ahold zeer actief is, er goed uit. Een mogelijke beursgang van bol.com heeft in zijn visie weinig prioriteit.

Led-verlichtingproducent Signify stijgt 1,8%. Verzekeraar Aegon (+1,8%) eindigt in de voorhoede. Het presenteert donderdag halfjaarcijfers en wordt geholpen door consolidatie in de sector.

Oliereus Shell dikt ten slotte 0,9% aan. De Amerikaanse markt meldt een tekort aan voorraden.

ING sluit 0,8% hoger. Analisten van AlphaValue/Baader haalden het bankconcern van de verkooplijst. NN Group, die morgen rapporteert, wint 0,8%.

Techaandelen sluiten verdeeld: op halfgeleider ASMI is winstgenomen (-1,4%), chiptoeleverancier Besi daalt 2,5%, en chipmachinemaker ASML is 0,8% goedkoper geworden.

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway is ook in mindere doen na de voorzichtige prognose bij branchegenoot Deliveroo en zakt 4,1% weg.

Besi levert 1,5% in, halfgeleider ASMI moet bij de slotbel 1,4% afstaan.

In KPN werd het meest verhandeld, 14,7 miljoen stuks. Het telecombedrijf blijft 0,8% in het rood na geruchten van overname van T-Mobile.

Midkapper ABN Amro bleef, bij 10,31 miljoen verhandelde stukken, gewild met een slotkoerssprong van 8,6% na goed ontvangen resultaten. Het bankconcern liet afgelopen kwartaal een hogere winst zien dan voorzien. In het voorgaande kwartaal werden nog rode cijfers geschreven.

Na de witwasproblemen heeft het Openbaar Ministerie zijn pijlen opnieuw op de bank gericht. Ditmaal onderzoekt justitie de rol van ABN in een zaak rond dividendstrippen. Ondanks de winstgroei is Versteeg terughoudend over de bankensector mede vanwege de aanhoudende lage marges, zoals bij de verkoop van hypotheken.

PostNL wordt nog eens 2,1% teruggezet na zijn kwartaalresultaten en uitbreidingsplannen. Alfen veert 2,4% omlaag in reactie op zijn kwartaalcijfers van dinsda.

JDE Peet’s raakt 0,8% kwijt. Berenberg verlaagde het advies voor de eigenaar van Douwe Egberts.

AScX-fonds Avantium duikelt 5,2%. Beleggers liepen niet warm voor de resultaten.

