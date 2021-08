Winst AEX smelt weg met afkoeling tech; goede zaken Ahold en ABN

De AEX-index noteert rond kwart voor tien nog fractioneel hoger bij een stand van 775,1 punten na bij de start nog een nieuwe top van 777,59 punten te hebben aangetikt. De Midkap-index gaat 0,2% vooruit naar 1078,2 punten.

Op Wall Street werden gisteravond nieuwe pieken neergezet door de Dow Jones-index en de S&P Wall Street. Vanmiddag zijn alle ogen gericht op inflatiecijfers in de VS. Een aanhoudende sterke stijging van het prijspeil zou de Amerikaanse centrale bank ertoe kunnen aanzetten om het steunbeleid sneller dan verwacht af te bouwen. Er wordt over de maand juli een plus van 5,3% voorzien, een lichte daling in vergelijking met een maand eerder.

In Japan boekte boekte de Nikkei-index vanochtend voor de vierde dag op rij winst en sloot 0,7% hoger.

In de AEX breidt Ahold Delhaize de openingswinst verder uit en dikt 1,9% aan. Het supermarktconcern boekte in het tweede kwartaal meer omzet, maar zag de nettowinst dalen. Online bleef het moederbedrijf van onder meer Albert Heijn en bol.com een grote groei doormaken. Het Belgisch-Nederlandse supermarktconcern verhoogde ook opnieuw de verwachtingen voor het hele jaar.

Verzekeraar Aegon zit ook in de voorhoede geholpen door consolidatie in de sector en krijgt er 0,6% bij. ING koerst eveneens 0,6% hoger. Analisten van AlphaValue/Baader haalden het bankconcern van de verkooplijst.

Aan de andere kant laat Unibail-Rodamco_Westfield een verlies zien van 0,4%. Chipfondsen doen ook een stapje terug. ASMI moet 0,6% afstaan. Techinvesteerder Prosus zakt 0,9% weg.

Midkapper ABN Amro is in trek met een koerssprong van 3,3% na goed ontvangen resultaten. Het bankconcern keerde afgelopen kwartaal terug naar winst, na de verliezen in het voorgaande kwartaal. Daarbij profiteerde ABN van het herstel van de economie. Na de witwasproblemen heeft het Openbaar Ministerie zijn pijlen opnieuw op de bank gericht. Ditmaal onderzoekt justitie de rol van ABN in een zaak rond dividendstrippen.

JDE Peet’s raakt 0,6% kwijt. Berenberg verlaagde het advies voor de eigenaar van Douwe Egberts.

