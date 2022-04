Vrees voor lange rijen op Schiphol in meivakantie door duizenden vacatures

Premium Buitenland

Blijdschap en onbegrip op ’ontmaskeringsdag’ in VS na opvallende uitspraak

De grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen stoppen met het verplichten van mondkapjes. Dat besluit komt nadat een rechter in Florida oordeelde dat het verplichten van mondkapjes in het openbaar vervoer helemaal niet mag. In vliegtuigen werd gejuicht na het nieuws. Maar de uitspraak zorgt ook voor...