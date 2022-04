Premium Het beste van De Telegraaf

Fanclub van Jacob de Wit bijeen in Amstelkerk

Door Pieter Klein Beernink Kopieer naar clipboard

Stella van Heezik (l.), van Stadsherstel, met Henk Atze Dijkstra, van Stichting Jacob de Wit en Hester Dibbits, docent Reinwardt Academie en Erasmus Universiteit. Ⓒ Foto Martijn Gijsbertsen

De opening van de Jacob de Wit-expositie in de Amsterdamse Amstelkerk was een ware reünie van erfgoedbeschermers. Allemaal zijn ze fans van Jacob de Wit (1695-1754), de schilder die door hun toedoen bijna weer net zo beroemd is als in de 18e eeuw. Zijn werk is te zien in paleis Huis ten Bosch, in het Paleis op de Dam en in vele grachtenpanden en buitenhuizen.