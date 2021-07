Beursagenda: ’We kunnen toch wel spreken van een campingrally’

Amsterdam - Met een per saldo gunstige handelsweek achter de rug stapt de AEX met vertrouwen de nieuwe maand in, waarbij de gang van zaken op de Amerikaanse arbeidsmarkt centraal staat met cijfers over de werkgelegenheid. Daarnaast krijgt het cijferseizoen een vervolg met het Damrak onder meer de prestaties van ING, DSM en Heineken.