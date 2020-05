EasyJet gaat weer vliegen

Ⓒ Archief

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Luchtvaartmaatschappij easyJet gaat vanaf half juni weer beginnen met vliegen. In eerste instantie start de Britse prijsvechter met binnenlandse vluchten in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Op die routes is er genoeg vraag van klanten om winstgevend te kunnen opereren.