Premium Het beste van De Telegraaf

Werkvraag: geldt de ontslagvergoeding ook voor uitzendkrachten?

Door Edith van Schie Kopieer naar clipboard

Wij hebben de afgelopen tijd veel met uitzendkrachten gewerkt omdat we geen nieuwe medewerkers konden vinden. De meeste vacatures zijn inmiddels weer vervuld, dus we gaan afscheid nemen van onze uitzendkrachten. Moeten we hen ook een ontslagvergoeding betalen?