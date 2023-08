NS blijft verlieslatend door wegblijven reizigers

Volgens het bedrijf nemen op een gemiddelde werkdag momenteel ongeveer 1,1 miljoen mensen de trein. Voor de pandemie ging het nog om 1,3 miljoen reizigers.

„De spoorsector opereert in een moeilijke periode met veranderend reisgedrag”, verklaart president-directeur Wouter Koolmees. „Nederland reist weer vaker met de trein, maar we hebben nog altijd fors minder reizigers dan voor corona. Dit zien we ook terug in onze financiële prestaties.”

NS zag in de eerste jaarhelft wel financieel herstel vergeleken met een jaar terug. Het zogeheten operationeel verlies werd teruggedrongen van een min van 225 miljoen euro naar 26 miljoen euro verlies. Volgens het bedrijf is dit echter „nog steeds onvoldoende voor een financieel gezond NS.” De komende jaren blijven volgens de onderneming daarom „financieel uitdagend.”