Rabobank voelt exit Rusland en zwakke economie: winst daalt flink

Dit werd deels veroorzaakt door het besluit van Rabobank om zich volledig terug te trekken uit Rusland en de verslechterende macro-economische vooruitzichten.

Bij de publicatie van de jaarcijfers wijst de bank erop dat overheden vorig jaar met steun kwamen voor particulieren en bedrijven om de koopkrachtdaling en de hoge energierekening te temperen. „Dat hielp, maar kon niet voorkomen dat er toch lage en soms negatieve groeicijfers optraden in een aantal economieën”, geeft Rabobank aan. „Naast de hoge inflatie hadden klanten van de bank ook te maken met de krappe arbeidsmarkt, grondstoffenschaarste en de urgentie om bij te dragen aan verduurzaming.”

Onder de streep hield Rabobank uiteindelijk bijna 2,8 miljard euro winst over. Een jaar eerder ging er evenwel nog een kleine 3,7 miljard euro winst in de boeken. Dat dankte de bank toen vooral aan het aantrekken van de economie na de dip van de coronacrisis. Daardoor kon Rabobank destijds ook veel geld, dat eerder apart was gezet voor dreigende kredietverliezen, weer laten vrijvallen.