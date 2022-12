’Spaarrente op hoogste niveau in tien jaar’

Zowel Banca Progetto (Italië) als Privatbanka (Slowakije) biedt vanaf woensdag een spaarrente van 3% op een termijndeposito met één jaar. „De laatste keer dat Nederlandse spaarders een dergelijke rente konden ontvangen op deze looptijd was eind 2012”, zegt Eelco Habets, directeur Nederland voor het Duitse spaarplaatform.

De beste aanbieding voor een termijndeposito van één jaar bij een Nederlandse bank is 2,1%, meldt Raisin. Wil je het spaargeld dagelijks op kunnen nemen, dan krijg je niet meer dan 1,05%. Bij een inflatie van bijna 5% in 2023, zoals De Nederlandsche Bank verwacht, kalft je spaargeld ook dan komend jaar echter af.

Depositogarantiestelsel

Banken elders in de Europese Unie bieden doorgaans hogere rentes dan Nederlandse banken, terwijl ook daar spaargeld tot €100.000 op basis van Europese regels is beschermd onder een nationaal depositogarantiestelsel.

Volgens Habets nemen Nederlandse spaarders vanouds genoegen met lagere rentes. „Nederlanders zijn echte spaarders. Zij sparen fanatiek door, zelfs als de rente dichtbij de nul of negatief is. Nederlandse banken hoeven daarom weinig moeite te doen om spaarders aan te trekken. In andere landen is dat niet het geval en daarom zijn de rentes daar concurrerender.” Daarnaast hebben Nederlanders natuurlijk liever hun geld op een bank in eigen land dan elders, zelfs al geldt daar officieel dezelfde bescherming.

De spaarrentes stijgen onder invloed van de hoge inflatie en het feit dat de Europese Centrale Bank (ECB) zijn rentes heeft verhoogd. Habets verwacht dat de spaarrente nog wel even door stijgt, mede op basis van aanwijzingen dat de ECB nog niet klaar is met zijn renteverhogingen. „Het is dan ook te verwachten dat met stijgende rentes, en daaruit resulterende dalende inflatie, ook de reële rente sneller zal gaan stijgen in 2023 en daarna – een mooi vooruitzicht voor het nieuwe jaar”, aldus Habets.

Raisin heeft wereldwijd kantoren in negen steden en bedient naar eigen zeggen 750.000 klanten.