Gaten in schappen bij veel AH-winkels, melk en kaas straks overal schaars

De lonen moeten in een jaar structureel stijgen met 10 tot 14,3%. Dat is – naast specifieke eisen voor toeslagen en andere arbeidsvoorwaarden – de inzet van de bonden bij zowel Albert Heijn als in de zuivel.

Lege schappen in de AH in Dedemsvaart. Ⓒ Foto ANP/HH

Sinds zondag staken medewerkers van diverse distributiecentra van Albert Heijn, en ze geven aan dit zolang te blijven doen tot de grootgrutter overstag gaat. De actiebereidheid is groot. Van de circa 4.000 logistieke medewerkers registreerde de FNV dinsdag 300 stakers in Geldermalsen, 140 in Pijnacker, 100 in Zaandam en in Zwolle en 80 in Tilburg.

Werknemers bij distributiecentra van Albert Heijn voeren actie voor een hoger salaris, wat tot lege schappen in de supermarkt kan leiden.

Op woensdag is er van 10 tot 12 uur een manifestatie bij de distributiecentra, waarna er flyeracties starten bij diverse Albert-Heijnwinkels om de klanten te informeren waarom de schappen niet volledig zijn gevuld.

Intimidatie

Ondertussen gaan er geruchten over intimidatie van stakers om hen te dwingen toch maar vooral aan het werk te gaan, zes achtereenvolgende dagen en zonder recht op verlof. Dit zou met name het geval zijn bij de vaak Poolse uitzendkrachten die via Otto Workforce, Tempo Team en Randstad in de centra’s van Albert Heijn aan het werk zijn. Ook zouden extra uitzendkrachten worden opgeroepen om werk van stakers over te nemen.

De uitzendbureaus noemen deze geruchten onzin. „De verlofregeling is niet veranderd en zes dagen werken mag, maar alleen op vrijwillige basis”, zegt Frank van Gool, ceo van Otto Workforce. „Van intimidatie is absoluut geen sprake. Alle medewerkers informeren we over hun rechten en plichten. We zijn geen stakingsbrekers en blijven binnen de wettelijke kaders.”

„Er is bij ons geen enkele ruimte voor intimidatie”, verklaart de woordvoerder van Tempo Team en Randstad. „Uitzendkrachten hebben het recht om te staken en mogen absoluut geen werk van stakende medewerkers of uitzendkrachten overnemen.”

Stakingsrecht

Ook Albert Heijn benadrukt dat staken een recht is. „Dit geldt voor alle collega’s op alle locaties”, zegt de woordvoerder. „We zetten geen extra uitzendkrachten in, dat mag ook niet.” In ruim de helft van de winkels merken klanten weinig tot niets. „In Zaandam en Tilburg lukt het met collega’s die aan het werk zijn en collega’s die na een tijdelijke staking weer aan het werk zijn gegaan.”

In het Noordoosten en Zuidwesten zijn er meer lege schappen erkent Albert Heijn, omdat de dc’s in Zwolle en Pijnacker wel lijden onder de stakingen. Voor Geldermalsen is de impact kleiner omdat dit magazijn houdbare producten verkoopt die mensen minder vaak kopen zoals shampoo of schoonmaakmiddelen.

Zuivelacties

Boter, kaas, melk en yoghurt kopen klanten veel vaker. Nu de werkgevers in de zuivel de eisen van de bonden definitief hebben verworpen, volgen er stakingen. Wanneer, waar en hoe de zuivelmedewerkers actie gaan voeren, daarover houdt onderhandelaar Henk Jongsma van CNV Vakmensen de kaarten nog tegen de borst. „Acties maken we pas op het laatste moment bekend”, zegt hij. „We willen wel economische schade berokkenen, maar geen materiële schade en onveilige situaties.”