Flow Traders vergroot winst, ondanks cryptodrama FTX

De val van FTX, dat op zijn hoogtepunt een waarde van $31 miljard had, trok wereldwijd cryptoplatforms om. FlowTraders zegt donderdag bij de presentatie van de cijfers dat het een zeer beperkte, ’immateriële blootstelling’ aan FTX heeft. Dat risico zou voor het onafhankelijke handelshuis geen rol meer spelen.

Deze market maker, die voor beleggers in soms fracties van seconden bied- en laatkoersen afgeeft en op iedere transactie verdient, zegt het hulpfonds van marktleider Binance in crypto te steunen. Dat moet meer liquiditeit in de markt brengen om zo cryptobezittingen die onder druk staan te helpen. „Een belangrijke stap die zorgt voor meer stabiliteit in het bredere crypto-ecosysteem”, aldus het bedrijf, dat donderdag voor het eerst resultaten zonder de vorig jaar teruggetreden ceo Dennis Dijkstra presenteert.

Forse verbetering

Flow Traders is net als het Nederlandse concurrenten Optiver en UMC dienstverlener in alle grote financiële markten.Het boekte €113,9 miljoen aan inkomsten, de markt rekende op €96,1 miljoen, bij een 2% toename op jaarbasis. In de laatste drie maanden van 2022 leverde Flow Traders €43,5 miljoen aan genormaliseerde ebitda af. De markt voorzag gemiddeld €33 miljoen.

Over heel 2022 meldt het 19% groei tot €460,6 miljoen winst het bedrijfsresultaat groeide met 17%.

Volgens ceo Mike Kuehnel boekte het bedrijf in 2022 een record van de handel in aandelen, obligaties, valuta, grondstoffen en crypto. Het bedrijf met wereldwijd negen kantoren wijt de meevallers aan de ’verhoogde niveaus van marktactiviteiten’ in alle markten.

Inkoop aandelen

Het Amsterdamse bedrijf, dat dit jaar voor €40 miljoen eigen aandelen inkoopt, kondigde vorig jaar verhuizing van de hoofdzetel naar Bermuda aan. De operationele kosten voor heel Flow Traders waren vorig jaar €65,7 miljoen groot, een stijging met 4%.

Een groot deel van de aandelen van Flow is in handen van eigen personeel. Flow Traders wil een slotdividend uitkeren van €0,80 per aandeel, voor heel 2022 wordt dat €1,50 per aandeel. Dat noteert donderdag 4% hoger.