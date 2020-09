Australië na drie decennia in een recessie door corona

Het is de grootste krimp die het land ooit in een kwartaal heeft meegemaakt. Met de recessie komt een einde aan maar liefst drie decennia groei die zelfs in de wereldwijde financiële crisis die in 2008 uitbrak niet ten einde kwam.

Van een recessie is sprake als er twee opeenvolgende kwartalen sprake is van economische krimp. In het eerste kwartaal kromp de Australische economie met 0,3 procent.