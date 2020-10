Air France-KLM verliest 1,7 miljard euro in zomermaanden

Air France-KLM heeft naar eigen zeggen al verscheidene maatregelen genomen om de kosten omlaag te krijgen. Daarvoor werden akkoorden bereikt met verschillende vakbonden. De luchtvaartmaatschappij heeft voor de aanpassingen in het derde kwartaal alleen al 565 miljoen euro opzij gezet. In de eerste negen maanden van het jaar liep het nettoverlies op tot dik 6 miljard euro.

De maanden juli, augustus en september worden doorgaans benut door veel vakantiegangers. Maar dat was dit jaar wel anders. Alleen al het Air France-KLM-onderdeel Transavia, dat normaal gesproken veel vakantievluchten uitvoert, zag het aantal passagiers in de meetperiode met ruim 63 procent dalen tot 2 miljoen reizigers.

Toch werden vluchten van de prijsvechter naar vakantieoorden als Spanje, Griekenland, Portugal en Italië nog met enige regelmaat uitgevoerd. Daarbij was volgens het luchtvaartconcern sprake van geruststellende passagiersaantallen op vluchten en goede marges, maar ook van reisbeperkingen. Transavia hield met een operationeel verlies van 13 miljoen euro de schade enigszins beperkt.

Bij KLM was sprake van een operationeel tekort van 234 miljoen euro. Bij zusterbedrijf Air France was dit resultaat min 807 miljoen euro. De omzet van Air France-KLM zakte bij elkaar met ruim twee derde op jaarbasis tot 2,5 miljard euro. Het aantal passagiers daalde met 71 procent tot 6,8 miljoen reizigers.

De pijn dit jaar is nog niet geleden. Het uitdagende vierde kwartaal, waarbij in veel landen weer extra coronamaatregelen zijn genomen, zullen het resultaat duidelijk drukken. Het bedrijfsresultaat zal volgens Air France-KLM daardoor "substantieel" lager uitvallen dan in het derde kwartaal.

Sinds het begin van de crisis heeft Air France-KLM al 1,8 miljard euro aan terugbetalingen moeten doen. Dat is inclusief 300 miljoen euro aan vouchers die zijn uitgegeven. De personeelskosten daalden in het derde kwartaal met 36 procent, nadat onder meer afscheid werd genomen van tijdelijke krachten en externen. In totaal vertrokken al 5500 medewerkers. Eind 2020 moet afscheid zijn genomen van 9000 medewerkers, van wie 5000 bij KLM.