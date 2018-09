Beurzen Azië overwegend in de plus

In Tokio sloot de Nikkei 0,3 procent hoger op 20.881,27 punten, volgens Bloomberg het hoogste niveau sinds 1996. Sanrio verloor bijna 10 procent. Het Japanse bedrijf achter het bekende merk Hello Kitty verlaagde zijn winstverwachting voor het boekjaar dat loopt tot maart 2018.

Kobe Steel ging opnieuw hard onderuit. Het aandeel kelderde dinsdag al 22 procent en woensdag kwam daar nog eens een 18 procent bovenop. Het op twee na grootste staalconcern van Japan liet weten dat niet alleen gegevens over de stevigheid en levensduur van aluminium- en koperproducten zijn vervalst, maar dat waarschijnlijk ook data over ijzerpoeder niet kloppen.

De All Ordinaries in Sydney eindigde 0,6 procent hoger en de Kospi in Seoul klom 0,8 procent. In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,1 procent in de plus.